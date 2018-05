Brand in Lagerhalle von Hans Hahn in Bochum

Bei dem Handelsunternehmen für Furnier- und Schnittholz und werkfreien Furnierwerk Hans Hahn in Bochum ist es gestern Abend zu einem Brand gekommen. Betroffen war nach Angaben der Feuerwehr eine zweigeschossige Lagerhalle am Unternehmenssitz im Bochumer Ortsteil Grumme. Ob ein gasbetriebener Stapler, durch den eine Explosion entstanden ist, auch brandursächlich war, seht derzeit noch nicht fest. Die Brandursache wird derzeit von der Polizei ermittelt. Die Löscharbeiten haben sich für die Feuerwehr schwierig gestaltet, da sich das Feuer in der Zwischendecke sowie auf die zweite Etage ausgebreitet hat. Laut Feuerwehr Bochum sind durch das Feuer und Löschwasser nennenswerte Mengen an Furnier beschädigt oder zerstört worden. Eine Schätzung der Schadenhöhe liegt derzeit noch nicht vor.