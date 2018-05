BGO Holding hat sich Svoboda-Markenrechte gesichert

Nach der vor Kurzem erfolgten Betriebseinstellung bei dem insolventen österreichischen Büromöbelhersteller Svoboda hat sich die in Wien ansässige BGO Holding jetzt die Rechte an den Marken „Svoboda“ und „svo“ gesichert. Nach einer Due Diligence-Prüfung hatte sich die BGO Mitte April gegen eine Komplettübernahme von Svoboda entschieden und die im Februar vereinbarte Option zum Kauf des Büromöbelherstellers nicht in Anspruch genommen. Die BGO hatte die Entscheidung unter anderem mit Altlasten und den aktuellen Produktionsgegebenheiten bei Svoboda begründet.





Die Übernahme der Marken sowie des Kundenstamms von Svoboda durch den seit Anfang April zur BGO Holding gehörenden Büromöbelhersteller Hali erfolgt vorbehaltlich der insolvenzrechtlichen Genehmigung. Der Gläubigerausschuss von Svoboda hat dem Erwerb bereits vorab zugestimmt. Die Produktion der Möbel unter den Marken Svboda und svo soll ab sofort am Standort von Hali in Eferding erfolgen. Allen 105 von der Betriebseinstellung bei Svoboda betroffenen Mitarbeitern wurde von der BGO Holding ein Angebot zum Eintritt in die Unternehmensgruppe unterbreitet, das bereits im April in Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter Dr. Friedrich Nusterer ausgearbeitet worden war. Nach Angaben der BGO Holding wird das Angebot sehr gut angenommen.



Das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung über Svoboda war vom Landesgericht St. Pölten am 1. Februar 2018 eröffnet worden. Neben Hali gehören bereits seit 2015 die österreichischen Büromöbelhersteller Bene und Neudoerfler Office Systems zur BGO Holding.