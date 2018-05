BCD vermarktet PU-Dispersionen der Erca Group

Die vor allem in der Vermarktung und dem Vertrieb von Industrie- und Spezialchemikalien tätige BCD Chemie kooperiert seit März mit der italienischen Erca Group. Im Rahmen der Kooperation hat BCD die exklusiven Vertriebsrechte für Polyurethandispersionen (PUD) in der DACH-Region übernommen. Unter den Markennamen „Ercapur“, „Hydrotech“ und „Hythane“ stellt Erca in diesem Bereich Lackrohstoffe unter anderem zur Produktion von Holzlacken für die Parkettindustrie her. Im übergeordneten Geschäftsbereich „Polyurethane Dispersions“ betreibt das Unternehmen zu diesem Zweck bislang zwei Produktionsstandorte in Norditalien.



BCD verfügt derzeit über 14 Niederlassungen in Europa. Mit 145 Mitarbeitern erreicht das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Umsatz von 250 Mio € jährlich. Die Farben- und Lackindustrie zählt dabei laut BCD zu den bedeutendsten Anwendungsgebieten. Weitere Vertriebskooperationen bestehen bislang unter anderem mit BASF, DOW, Dupont und Henkel.