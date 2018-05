BayWa: Pöllinger übernimmt Agrargeschäft zum 1. Juli

Zum 1. Juli wird Marcus Pöllinger in seiner Funktion als Generalbevollmächtigter des Handels- und Dienstleistungskonzerns BayWa von Vorstand Roland Schuler die Verantwortung für das Agrargeschäft in Deutschland übernehmen. Pöllinger wurde bereits Anfang November 2017 vom Aufsichtsrat zum 1. November dieses Jahres als Nachfolger von Schuler in den Vorstand berufen. Die frühzeitige Übergabe des Agrarbereichs begründet die BayWa mit dem zum 30. Juni zu Ende gehenden Agrarjahr. Mit dem Beginn des neuen Agrarjahres müssen Entscheidungen getroffen werden, die weit über das Jahresende hinausgehen, so dass Schuler diesen Teil seines Ressorts an Pöllinger abgeben wird. Die Verantwortung für den Bereich Technik sowie IT und Digital Farming liegt weiter bei Schuler, der dann zum Jahresende in den Ruhestand treten wird. Pöllinger bleibt auch mit der neuen Aufgabe ab Juli nach wie vor für das Baugeschäft der BayWa zuständig und berichtet in seiner Funktion an den Vorstandsvorsitzenden Klaus Josef Lutz.