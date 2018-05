Bayern: Gefahr durch Borkenkäfer ist höher als 2017

Aus Teilen Bayerns kamen in den vergangenen Tagen bereits erste Meldungen über einen Stehendbefall durch Borkenkäfer. Laut dem aktuellen Waldschutzbericht der in Bayern für das Borkenkäfermonitoring zuständigen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF). Nach dem intensiven Schwärmflug des Buchdruckers in tiefen und mittleren Lagen in der 16. und 17. Kalenderwoche (KW) ist es in den Bezirken Landshut, Pfarrkirchen, Deggendorf sowie Teile Weilheims bereits zu Stehendbefall gekommen. Ein Vergleich der Gefährdungseinschätzung 2017 und 2018 eine Woche nach dem Abschluss des Hauptschwärmfluges zeigt bereits eine stärkere Befallsgefährdung für dieses Jahr als 2017



In den Bruthölzern wurden in der 18. KW die ersten Eier und bei den restlichen Bruthölzern Altkäfer vorgefunden. Abhängig von der Witterung in den nächsten Wochen kann bei hohen Tagestemperaturen in tiefen und mittleren Lagen bereits in zwei Wochen mit dem Ausflug der Altkäfer zur Anlage der Geschwisterbrut gerechnet werden.