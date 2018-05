Ballerina Küchen hat Umsatz erneut um 8 % gesteigert

Der Umsatz des Küchenherstellers Ballerina hat sich im Geschäftsjahr 2017 um rund 8 % auf 83,8 Mio € und damit in ähnlichem Umfang wie bereits im Vorjahr erhöht. Auch der Start in das laufende Jahr ist positiv ausgefallen; mit einem Umsatzplus von 14 % in den ersten vier Monaten hat sich das Wachstum sogar noch beschleunigt. Die Aktivitäten im In- und Ausland haben in etwa gleichen Teilen zu dem Anstieg im Viermonatszeitraum beigetragen. Derzeit erwirtschaftet Ballerina ungefähr die Hälfte des Gesamtumsatzes im Export.

Wichtige Auslandsmärkte sind Frankreich, die Beneluxländer, die Schweiz sowie Russland und Asien. Insgesamt ist das Unternehmen derzeit in 32 Ländern aktiv. In diesem Jahr ist Ballerina neu in den US-amerikanischen Markt eingetreten. Das Unternehmen hatte nach der Hausmesse im September damit begonnen, die gesamte Produktion auf formaldehydreduzierte Holzwerkstoffe, die die in Kalifornien geltenden CARB II-Vorgaben erfüllen, umzustellen. Die Komplettumstellung konnte planmäßig zum 1. Januar abgeschlossen werden.



Ballerina beschäftigt 300 Mitarbeiter und produziert auf 30.000 m² Fläche am Standort Rödinghausen rund 25.000 Küchen pro Jahr. In den kommenden zwei Jahren investiert das Unternehmen 16 Mio € in eine Hänge-/Unterschrankbandkombination sowie in eine Losgröße 1-Anlage für die Vorfertigung.