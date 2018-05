Angelina Forest plant 220 Mio bdft-Sägewerk in Texas

Die Anfang des Jahres neu gegründete Angelina Forest Products plant am Stammsitz in Lufkin/Texas bis Mitte 2019 den Bau eines SYP-Sägewerks mit einer Jahreskapazität von rund 200 Mio bdft. Das Investitionsvolumen liegt nach Unternehmensangaben bei insgesamt 100 Mio US$. Das Werk soll auf einem ehemaligen General Electric-Gelände bei Buck Creek gebaut werden und nach Fertigstellung bis zu 100 Mitarbeiter beschäftigen.



Executive Vice President von Angelina Forest Products ist Stephen Raley, bis Oktober 2016 Vice President North America West bei dem US-Konzern Georgia-Pacific.