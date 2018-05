Amerikanische Arauco-Werke haben auf TSCA umgestellt

Der südamerikanische Arauco-Konzern hat bereits im Verlauf des März die Produktion an seinen Holzwerkstoffstandorten in den USA, in Kanada, Chile und Brasilien auf die ab dem 1. Juni 2018 über Title VI des Toxic Substances Control Act (TSCA) in den USA vorgeschriebenen Formaldeyhd-Emissionswerte umgestellt. Die erforderlichen Zertifizierungen durch einen von TSCA akkreditierten Third Party Certifier (TPC) liegen vor, so dass auch die Produktkennzeichnung entsprechend der TSCA-Vorgaben geändert werden konnte.



In den südamerikanischen Werken konnte die Produktionsumstellung, die Zertifizierung und die neue Produktkennzeichnung nach Aussage von Tito Jara, Composite Panels Corporate Industrial Director bei Arauco, Mitte März abgeschlossen werden. Die nordamerikanischen Werke wurden laut Jake Elston, Vice President of Operations, in der zweiten Märzhälfte umgestellt.