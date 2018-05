Altendorf hat Übernahme von Hebrock abgeschlossen

Der Formatkreissägenhersteller Altendorf hat mit der am 25. April abgeschlossenen Übernahme der verbundenen Unternehmen Maschinenbau Hebrock und EBM Maschinenbau sein Angebotsprogramm um Kantenanleimmaschinen erweitert. Das Bundeskartellamt hatte die am 9. März angemeldete und über die übergeordnete Altendorf Group Holding abgewickelte Transaktion bereits am 21. März freigegeben. Anja Hebrock-Kiel und Frank Hebrock werden der Hebrock-Geschäftsführung auch in Zukunft angehören.



Mit der nun abgeschlossenen Übernahme setzt Altendorf die mit dem Anfang Oktober erfolgten Einstieg der niederländischen Private Equity-Gesellschaft Avedon Capital Partners bekannt gegebene Wachstumsstrategie um, die unter anderem eine Erweiterung des Produktspektrums vorsieht. Über die Integration von Herbrock sollen aufgrund der weitgehend identischen Zielgruppen Synergieeffekte vor allem in den Bereichen Vertrieb und Marketing sowie im Einkauf genutzt werden. Über die weltweite Vermarktung unter dem Dach der Altendorf Group erschließen sich für die Kantenanleimmaschinen von Herbrock zudem neue Absatzmärkte.