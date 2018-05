Aicher bleibt Vorsitzender von Holzbau Deutschland

Peter Aicher, Präsident des Landesinnungsverband des Bayerischen Zimmererhandwerks, ist bei der Fachversammlung von Holzbau Deutschland - Bund Deutscher Zimmermeister im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (BDZ), Berlin, am 3. Mai in Berlin einstimmig als Vorsitzender des BDZ wiedergewählt worden.



Die Fachversammlung bestätigte auch die beiden Stellvertreter Josef Schlosser (Präsident von Holzbau Baden-Württemberg) und Karl Hoffmeister (Vorsitzender von Holzbau Deutschland – Verband Niedersächsischer Zimmermeister im Baugewerbeverband Niedersachsen). In den Vorstand wiedergewählt wurden auch Walter Bauer (Holzbau Baden-Württemberg), Gerrit Horn (Landesfachgruppenleiter aus Rheinland-Pfalz) und Michael Schönk (Vorsitzender der Fachgruppe Holzbau Schleswig-Holstein). Neu in den Vorstand gewählt wurden Rolf Rombach (Holzbau Baden) und Volker Baumgarten (Holzbau Deutschland - Verband Hessischer Zimmermeister). Nicht mehr zur Wiederwahl standen Rolf Kuri sowie Walter Maiß.