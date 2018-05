AFI weist erneutes Umsatzminus im Wood-Segment aus

Der US-amerikanische Bodenbelagskonzern Armstrong Flooring (AFI) musste im ersten Quartal einen Umsatzrückgang um 2,7 % auf 257,9 Mio US$ hinnehmen. Hierfür ausschlaggebend war das schwache Geschäft mit Holzfußböden.



In dem heute veröffentlichten Quartalsbericht weist AFI für das „Wood Flooring“-Segment ein Umsatzminus von 9,8 % auf 94,4 Mio US$ aus. Damit hat sich die bereits im vergangenen Jahr beobachtete Entwicklung fortgesetzt. Auch die Ertragslage hat sich weiter verschlechtert. Der operative Verlust des Geschäftsbereichs hat sich auf -5,1 Mio US$ ausgeweitet. Das Adjusted EBITDA hat auf 0,4 Mio US$ nachgegeben; daraus ergibt sich ein Margen-Rückgang auf 0,5 %.



Im Geschäftsbereich „Resilient Flooring“ konnte AFI dagegen einen leichten Umsatzanstieg um 1,9 % auf 163,5 Mio US$ erwirtschaften. Auch in diesem Geschäftsbereich musste das Unternehmen einen operativen Verlust in Höhe von -3,8 Mio US$ hinnehmen. Das Adjusted EBITDA konnte auf 9,7 Mio US$ verbessert werden; die auf dieser Basis errechnete Marge hat sich auf 5,9 % erhöht.