Accsys nimmt in Arnheim dritten Reaktor in Betrieb

Das Chemietechnnologie-Unternehmen Accsys hat am Standort Arnheim mit der Inbetriebnahme eines dritten Reaktors für die Acetylierung von Massivholz begonnen. Mit Abschluss der seit Ende 2016 laufenden Erweiterungsinvestition soll die Produktionskapazität für Accoya-Holz um die Hälfte auf 60.000 m³/Jahr gesteigert werden. Accsys-CEO Paul Clegg geht davon aus, dass zusätzliche Absatzmengen noch im laufenden Quartal zur Verfügung stehen. Nach seinen Angaben konnte zuletzt das Wachstumspotenzial aufgrund der limitierten Kapazitäten nicht voll ausgeschöpft werden.



Im Geschäftsjahr 2017/2018 hat Accsys laut den bislang vorliegenden vorläufigen Zahlen insgesamt 42.676 m³ Accoya abgesetzt, was einem Plus von 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Absatz lag damit erstmals über der bislang mit rund 40.000 m³ angegebenen Kapazität am Standort Arnheim. Die höheren Absatzmengen haben in Verbindung mit den höheren Verkaufspreisen im Geschäftsbereich „Accoya“ zu einer Umsatzsteigerung von 8 % auf 61 Mio € geführt. Der endgültige Geschäftsbericht soll am 19. Juni veröffentlicht werden.