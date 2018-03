Werksleiter Badeda verlässt Ilim Timber Bavaria

Frank Badeda wechselt Ende des Monats von dem Sägewerksunternehmen Ilim Timber Bavaria zu einem noch nicht näher genannten Unternehmen aus der Holzbranche. Ilim Timber Bavaria befindet sich bereits seit einigen Wochen in einem Recruiting-Prozess für einen Nachfolger.



Badeda ist seit Oktober 2013 Werksleiter in Landsberg. Zuvor war er von 2006 bis 2008 als Mitarbeiter Produktionsplanung und -steuerung und von 2008 bis 2012 Produktionsleiter der damaligen Klausner Holz Bayern GmbH tätig, die nach der Übernahme durch den russische Forstkonzern Ilim Timber Industry im Juni 2010 in Ilim Timber Bavaria umfirmiert wurde.