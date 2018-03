Verdacht auf Brandstiftung im Holter Sägewerk

Die Polizei in Gütersloh geht zwischenzeitlich von Brandstiftung als mögliche Ursache für das Feuer in der Schnittholzlagerhalle des Laubholzsägewerks Holter Sägewerk Stephan Fischer aus. Von der Polizei wurde deshalb gestern auch ein Zeugenaufruf veröffentlicht, in dem gebeten wird, verdächtigte Wahrnehmungen in der Nacht vom 27. auf 28. Februar zu melden. Bei dem Brand in den frühen Morgenstunden des 28. Februars war eine Lagerhalle irreparabel beschädigt worden.



Von dem Eigentümer Stephan Fischer des auf den Handel und den Einschnitt von Eichenschnittholz ausgelegten Unternehmens war bereits am 28. Februar der Verdacht auf Brandstiftung geäußert worden. Dieser wurde damit begründet, dass in der zur Lufttrocknung von Eichenschnittholz genutzten Halle keine technischen Anlagen installiert waren. Die bereits von Fischer kurz nach dem Brand gemachte Schadensschätzung von 750.000 € wird zwischenzeitlich von der Polizei bestätigt.