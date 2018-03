Vanhanen übernimmt morgen CFO-Position bei Raute

Olli-Pekka Vanhanen wird morgen bei dem Maschinen- und Anlagenhersteller Raute die CFO-Position übernehmen. Der Board of Directors hatte ihn zum Jahresbeginn zum Group Vice President ernannt und auf die CFO-Position berufen. Laut einer am 25. Januar veröffentlichten Mitteilung sollte er diese Position spätestens bis zum 1. Mai antreten.



Als CFO folgt Vanhanen auf Arja Hakala nach, die auf die Position des Group Vice President Strategy gewechselt ist. Vanhanen war seit August 2014 als CFO für den finnischen Anlagenlieferanten Maileffer Group tätig. Zuvor war er in gleicher Position bei dem finnischen Automobilzulieferer Valmet Automotive sowie dem im Bereich Mobilfunk und Internettechnik aktiven EMS- bzw. ODM-Hersteller Elcoteq beschäftigt.