US-Schnittholzimporte aus Europa mehr als verdreifacht

Im Januar haben die USA insgesamt 210.422 m³ Nadelschnittholz aus Europa importiert, im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Steigerung um mehr als das Dreifache. Die Bezüge aus Deutschland lagen laut den Zahlen der Außenhandelsstatistik des US Departement of Agriculture, Foreign Agriculture Service (FAS) lagen die Bezüge aus Deutschland mit 97.278 m³ um mehr als das Vierfache über dem Wert von Januar 2017, der Importwert hat sich mit insgesamt 28,92 Mio US$ sogar mehr als verfünffacht.



Der rechnerische Importwert der europäischen Lieferungen betrug im Januar je Einheit rund 315,6 US$/m³, rund 18 % höher als im Vorjahresmonat.