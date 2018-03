US-Möbelhersteller mit deutlichen Einbußen im Dezember

Die auf den „Residential-Bereich" ausgerichteten US-amerikanischen Möbelhersteller mussten im Dezember Einbußen sowohl beim Umsatz als auch beim Auftragseingang und -bestand hinnehmen. Laut dem monatlich veröffentlichten Konjunkturbericht des Beratungsunternehmens Smith Leonard hat der Umsatz im Vorjahresvergleich um 7 % auf 2,327 Mrd US$ nachgegeben. Das war der erste Rückgang im Verlauf des vergangenen Jahres. In den restlichen elf Monaten wurden Steigerungsraten von +2 % im Januar und April bis maximal +10 % im August erzielt.



Mit einem Minus von 9 % auf 2,072 Mrd US$ ist der Auftragseingang im Dezember noch etwas stärker gesunken als der Umsatz. Beim Auftragseingang war bereits im September eine ähnlich hohe Rückgangsrate von 10 % verzeichnet worden. Bis auf eine Stagnation im Januar waren aber auch hier in allen anderen Monaten des vergangenen Jahres Zuwächse erzielt worden. Der Auftragsbestand ist im Dezember um 4 % auf 1,965 Mrd US$ zurückgegangen. Hier mussten bereits im September (-4 %) und Oktober (-2 %) Rückgange ausgewiesen werden. Im Januar war der Auftragsbestand auf dem Vorjahresniveau stabil geblieben.



Im Gesamtjahr 2017 haben sich sowohl der Umsatz als auch der Auftragseingang um jeweils 4 % auf 27,515 Mrd US$ bzw. 27,482 Mrd US$ erhöht.