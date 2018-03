Teile Thüringens erneut von Wintersturm getroffen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es vor allem im westthüringischen Wartburgkreis zu weiteren nennenswerten, teils flächigen Windwürfen gekommen. Bislang gehen Waldbesitzer davon aus, dass allein in der bereits durch Orkan „Friederike“ getroffenen Region um Bad Liebenstein weitere mehrere 10.000 fm Sturmholz angefallen sind. Eine genaue Schadenserhebung soll in den kommenden Tagen erfolgen, diese wird jedoch durch die bereits bestehenden Schäden erschwert.



Neben hohen Windgeschwindigkeiten waren es vor allem die Schneelast auf den Bäumen sowie durch Friedericke angerissene Bestände, die zu den neuerlichen Windwürfen geführt haben. Nach Polizeiangaben waren am Sonntagmorgen in Thüringen zahlreiche Straßen aufgrund umgefallener Bäume und Schneeverwehungen unpassierbar.