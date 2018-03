Sveza schließt Übernahme des Tyumen-Werkes ab

Die russische Sveza Group hat die im November vertraglich vereinbarte Übernahme aller Anteile an dem Sperrholzhersteller OOO Tyumen Plywood Mill nach der Freigabe durch die russische Kartellbehörde FAS abgeschlossen. Das im Jahr 2008 in Betrieb genommene Tyumen-Sperrholzwerk kommt laut Sveza mit rund 750 Mitarbeitern bislang auf eine Jahresproduktion von 92.000 m³. Die Produktionskapazität soll im Zuge der Integration in die Sveza Group und der dadurch möglichen Optimierungsmaßnahmen auf rund 120.000 m³ gesteigert werden. Mit dem Closing wurde Denis Trufakin zum neuen Werkleiter der Tyumen Plywood Mill ernannt. Trufakin ist seit 2007 für Sveza tätig; zuletzt war er in der auf Verhnyaya Sinyachiha Mill für die Bereiche Prozess-/Qualitätsmanagament, Wartung, Produktionsplanung und Investitionen zuständig.



Mit der Übernahme der Tyumen Plywood Mill hat sich die Sperrholz-Gesamtkapazität der Sveza Group von zuvor rund 960.000 m³ auf rund 1,050 Mio m³ erhöht.