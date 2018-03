Steico will bis Anfang 2019 Konzernzentrale erweitern

Der Dämmplattenhersteller Steico wird neben der 2013 errichteten Konzernzentrale in Feldkirchen bis Anfang 2019 einen viergeschossigen Erweiterungsbau aufbauen. Das Gebäude wird mit einer Grundfläche von knapp 600 m² im Erdgeschoss in Stahlbetonbauweise errichtet; die drei Obergeschosse sind dagegen in Holzbauweise geplant. Bei dem Holzbau sollen vorrangig Konstruktionshölzer und Dämmplatten aus den zwei polnischen Steico-Produktionsstandorten in Czarnków und Czarna Woda zum Einsatz kommen. Die Fassadenelemente sind unter anderem aus Stegträgern, verschiedenen Dämmplatten, Holzfaser-Einblasdämmung und LVL als Rahmenhölzer aufgebaut. Die Deckenelemente werden mit Holzmassivelementen aus verklebtem LVL ausgeführt, die in Längen bis 18 m, Breiten bis 100 cm und Höhen bis 40 cm hergestellt werden können.



Der Steico-Verwaltungsrat hat den Erweiterungsbau Anfang März freigegeben. Mit den Bauarbeiten soll noch im Frühjahr begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Anfang 2019 geplant. Der Neubau wird Schulungs- und Lagerräume im Erdgeschoss, eine Kantine sowie rund 50 Arbeitsplätze in den drei Bürogeschossen beinhalten.