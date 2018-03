Springer wechselt von Ilim Timber zur Brüning-Gruppe

Dietmar Springer, zuletzt verantwortlich für den Sägerestholzverkauf der beiden zum russischen Ilim-Timber Konzern gehörenden Säge- und Hobelwerkswerksunternehmen Ilim Timber Bavaria in Landsberg am Lech und der Ilim Nordic Timber in Wismar wechselt zum 1. Mai 2018 zur Brüning-Gruppe nach Fischerhude. Bei der Brüning-Gruppe wird Springer als Prokurist in der Zentrale in Norddeutschland zunächst die Verantwortung für verschiedene Einheiten der Brüning-Euromulch GmbH und für die Nawaro-Einheit in der Brüning-Megawatt GmbH übernehmen. Nach Angaben von Geschäftsführer Arnd Brüning plant die Gruppe in den nächsten Jahren weiter stark zu wachsen, wobei Springer diesen Prozess begleiten soll.



Springer hatte im November 2010 bei Ilim Timber als Werksleiter für den Standort Landsberg begonnen. Im Juli 2012 war ihm dann die Leitung des Verkaufs für die Sägenebenprodukte der Standorte Wismar und Landsberg übertragen worden. Die Aufgaben von Springer wird bei Ilim Timber zum 16. April David Saelzer übernehmen. Saelzer ist seit 2015 bei Ilim Timber und bislang im Schnittholzvertrieb weltweit tätig.