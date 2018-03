Sperrholzabsatz von CMPC hat um 9 % nachgegeben

Im vierten Quartal ist der Sperrholzabsatz der chilenischen CMPC gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23 % auf 87.000 m³ zurückgegangen. Von CMPC wurde der Rückgang vor allem auf niedrigere Exporte innerhalb Lateinamerikas und in die USA zurückgeführt. Damit hat sich der in den vorangegangenen zwei Quartalen beobachtete Trend fortgesetzt. Nachdem im ersten Quartal noch ein deutliches Absatzplus von 21 % verzeichnet werden konnte, musste im zweiten Quartal ein Rückgang um 2 % hingenommen werden. Mit einem Minus von 26 % war das dritte Quartal noch schlechter ausgefallen. Im Gesamtjahr ist der Sperrholzabsatz damit um 9 % auf 36.000 m³ gesunken.



In den anderen Produktsegmenten des Teilbereichs „Forestry", dem neben dem Sperrholzgeschäft auch die Rundholz- und Schnittholzaktivitäten zuordnet werden, haben die Absatzzahlen teilweise noch deutlich stärker nachgegeben. Der Industrieholz-Absatz an externe Abnehmer aus der Zellstoffindustrie ist um 69 % zurückgegangen, in anderen Produktsegmenten gab es ein Minus von 37 %. Auch der Absatz von Schnittholz (-16 %) und weiterverarbeiteten Schnittholzprodukten (-12 %) hat stärker nachgegeben als bei Sperrholz. Mit einem Minus von 8 % sind die Einbußen bei Stammholzlieferungen an die Sägeindustrie am geringsten ausgefallen.



Der deutliche Absatzrückgang konnte nach Angaben von CMPC über die im Vorjahresvergleich deutlich höheren durchschnittlichen Verkaufspreise für Schnitt- und Sperrholz teilweise ausgeglichen werden. In der Folge hat der Umsatz im Teilbereich Forestry lediglich um 4 % auf 503 Mio US$ nachgegeben.