Sohlström rückt im April an Spitze von Ahlstrom-Munksjö

Hans Sohlström wird am 16. April bei Ahlstrom-Munksjö die Position des President und CEO übernehmen. Er folgt damit auf Jan Åström nach, der das Unternehmen seit der im April 2017 abgeschlossenen Zusammenführung von Munksjö und Ahlstrom geleitet hat, und mit seinem Ausscheiden in Ruhestand gehen wird.



Ahlstrom-Munksjö hatte den Wechsel auf der CEO-Position am 21. Dezember angekündigt. Laut der damaligen Mitteilung sollte dieser Wechsel spätestens zum 30. Juni erfolgen.