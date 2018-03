Schüller Möbelwerk hat auch 2017 Umsatzplus erzielt

Der Küchenmöbelhersteller Schüller hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 449 Mio € erzielt und damit den Vorjahreswert erneut um 5,4 % überschritten. 2016 und 2015 waren die Wachstumsraten mit +8,1 % bzw. +10,1 % noch etwas höher ausgefallen.



Dem Anstieg im Inland um 4,6 % auf 344 Mio € stand im vergangenen Jahr ein in etwa doppelt so hohes Plus im Export von 10,0 % auf 105 Mio € gegenüber. Die Exportquote hat sich in der Folge um 0,7 Prozentpunkte auf 23,4 % verbessert. Die Mitarbeiterzahl hat sich um ebenfalls 5,4 % auf 1.529 im Jahresdurchschnitt erhöht.



Im vergangenen Jahr hat Schüller rund 26 Mio € investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen am Hauptsitz in Herrieden lag dabei auf Gebäuden und maschinellen Anlagen. Davon profitiert haben insbesondere die Teile-, Front- und Endfertigung sowie der Fuhrpark.