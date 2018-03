RWZ hat weitere acht Baustoffmärkte verkauft

Im Zuge der bereits im Vorjahr angekündigten Neuausrichtung des Unternehmens hat die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main (RWZ) weitere acht Baustoffmärkte veräußert. Mit Wirkung zum 1. April gehen die Standorte in Buchholz-Mendt, Dreisen, Gau-Odernheim, Morbach, Nidda, Wolfersweiler, Wollersheim und Nieder-Olm an die Schünke Bauzentrum Rhein-Main. Alle Mitarbeiter werden von Schünke übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Mit dem Verkauf der acht Baustoffmärkte zieht sich die RWZ weitgehend aus dem Handel mit Baustoffen zurück. Entsprechende Handelsaktivitäten sollen nach Angaben des RWZ-Vorstandsvorsitzende Christoph Kempkes nur noch fortgeführt werden, wenn sie mit einem Agrar-Standort eng verzahnt sind.



Bereits im vergangenen Jahr hatte die RWZ mit Wirkung zum 1. Juli insgesamt 14 Raiffeisen-Märkte und das Großhandelsgeschäft im Bereich Märkte an die Agravis Raiffeisen AG verkauft. Auf der Generalversammlung der RWZ Anfang Juni 2017 war von den Vorständen Kempkes und Markus Stüttgen angekündigt worden, dass sich die RWZ künftig auf das Kerngeschäft in den Bereichen Landwirtschaft sowie Wein- und Gartenbau konzentrieren wird.