Riegelahorn erzielt auf Submission Ostschweiz 60.169 sfr

Mit einem Rekorderlös für einen geriegelten Bergahorn von 16.084 sfr/fm ist die von der Vermarktungsorganisation Holzmarkt Ostschweiz ausgerichtete Wertholzsubmission am 4. März zu Ende gegangen. Für den 3,74 fm umfassenden Stamm hat ein Käufer, dessen Name nicht bekannt gegeben wird, insgesamt 60.169 sfr bezahlt. Damit übertrifft der Riegelahorn den bislang bei einem mitteleuropäischen Meistgebotstermin während der vergangenen Jahre erzielten Spitzenpreis. So war im März 2011 ein ebenfalls durchgehend geriegelter Bergahorn für 44.560 € submittiert worden. Käufer der Erstlänge mit 2,61 fm für 13.335 €/fm war damals das Furnierwerk Mehling & Wiesmann und der Zweitlänge mit 1,88 fm für 5.189 €/fm das Furnierwerk Fritz Kohl. Aus der Schweiz ist aus den vergangenen Jahren ein Spitzenpreis von 13.650 sfr/fm bekannt. Dieser wurde 2011 auf dem Wertholztermin Gempen bezahlt.