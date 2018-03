Putz wechselt von Schweighofer zu Lenzing

Nachdem bereits seit Ende Oktober das Ausscheiden von Anton Putz bei der Holzindustrie Schweighofer und ein Wechsel in die Zellstoffindustrie bekannt ist, darf nun mit Lenzing der Name des künftigen Arbeitgebers genannt werden. Putz wird ab 1. April im Holzeinkauf von Lenzing tätig sein. Die bisherigen Planungen sehen vor, dass Putz nach der Verabschiedung von Herbert Grill in den Ruhestand voraussichtlich ab Spätsommer 2019 den Holzeinkauf von Lenzing verantworten wird.



Putz war zum 1. Januar in die Konzernzentrale der Holzindustrie Schweighofer nach Wien gewechselt und hatte dort die Bereiche Holzeinkauf, Pellets, Sägerestholzverkauf und Logistik im Management Board verantwortet. Davor war er Gesamteinkaufseinkaufsleiter im Zellstoffwerk Schweighofer Fiber in Hallein/Österreich, wo er im September 2011 als Leiter Rohstoffbeschaffung eingetreten war. Zuvor war er unter anderem für die Mayr-Melnhof Holz Holding, die Thosca Holz und nach der Übernahme der Claro Holz GmbH (Kastorf) für die SCA Holz Nord der SCA Holz in Aschaffenburg tätig.