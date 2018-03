Poco-Umsatz wird in Steinhoff-Bilanzen künftig entfallen

Die Steinhoff International Holdings wird den beherrschenden 50%-Anteil an Poco künftig nur noch als at-equity-bewertete Beteiligung im Geschäftsbericht angeben. Das bedeutet, dass der Poco-Umsatz künftig nicht konsolidiert wird. Steinhoff begründet seine Entscheidung damit, dass im März 2017 das kontrollierende Stimmrecht von Poco-Chairman Peter Pohlmann am Poco-Joint Venture nach zehn Jahren erloschen war. Das Stimmrecht hatte Pohlmann mit Zustimmung vom Steinhoff-Konzern erhalten. Die aktuelle Entscheidung hat Steinhoff nach eigenen Angaben unabhängig von dem am 20. Februar am Gerichtshof in Amsterdam erlassenen Urteil in einem Gerichtsstreit zwischen Steinhoff und dem früheren Joint Venture-Partner Dr. Andreas Seifert gefällt. Der Gerichtshof hatte entschieden, dass Steinhoff Poco nur noch mit 50 % der Anteile konsolidieren darf.



In einem gestern veröffentlichten Trading Update für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 hat Steinhoff für Poco einen Umsatz von 365 Mio € ausgewiesen. Den Umsatzrückgang um 1 % gegenüber dem Vorjahresquartal führt Steinhoff auf die Insolvenz des Küchenlieferanten Alno zurück. Im Zusammenhang mit der Alno-Insolvenz mussten bereits im Voraus bezahlte Aufträge auf andere Lieferanten umverteilt werden. Dies hat zu einem Umsatzrückgang von 10 Mio € in diesem Bereich geführt. Außerdem haben sich die Lieferzeiten für Küchen um Monate verlängert, da nach Angaben von Steinhoff die notwendige Kapazität in der Küchenmöbelindustrie fehlte. Ohne Berücksichtigung der Alno-Aufträge ist der Poco-Umsatz um 2 % gestiegen.