Pinnacle baut Spanplattenwerk in Pelletproduktion um

Pinnacle baut derzeit das ehemalige Spanplattenwerk der Northern Engineered Wood Products (Newpro) am Standort Smithers/British Columbia zu einem 125.000 t-Pelletwerk um. Laut einer Mitteilung vom 12. März soll die Anlage bereits im Verlauf des dritten Quartals angefahren werden. Sowohl die Rohstoffversorgung der Anlage als auch der Absatz der dort vorgesehenen Pelletproduktion sind laut Pinnacle über langfristige Kontrakte sichergestellt. Das Werk verfügt zudem über einen direkten Gleisanschluss zum Westview Port Terminal, dem 2013/2014 errichteten Umschlag- und Verladeterminal von Pinnacle in Prince Rupert.



Realisiert wird der Umbau über das neu gegründete Joint Venture-Unternehmen Smithers Pellet Limited Partnership, an dem Pinnacle 70 % und die kanadische West Fraser Timber 30 % der Anteile hält. Die Genehmigung zum Umbau des Spanplattenwerkes hatte Newpro im Oktober 2017 vom BC Ministry of Environment erhalten. Die Spanplattenproduktion war bereits Ende 2013 eingestellt worden.