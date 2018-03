PEFC-zertifizierte Waldfläche steigt auf 313,5 Mio ha

Nach Angaben von PEFC waren Ende 2017 weltweit insgesamt 313,5 Mio ha nach den Vorgaben von PEFC zertifiziert. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Fläche damit um rund 4 % zugenommen. Davon entfielen auf Europa (ohne Russland) 83,3 Mio ha, der Anteil Europas an der gesamten PEFC-zertifizierten Fläche blieb damit konstant bei 27 %. In Deutschland waren Ende vergangenen Jahres 7,4 Mio ha Wald zertifiziert, was rund zwei Drittel der gesamten Waldfläche Deutschlands entspricht.



Die Zahl der PEFC-CoC-Zertifikate hat sich um Vorjahr um 4,6 % auf weltweit 11.484 erhöht. In Deutschland verfügten insgesamt 2.468 Unternehmen über ein entsprechendes Zertifikat, 5,4 % mehr als noch 2016.