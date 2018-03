ÖBf: Geschäftsfeld Immobilien wächst weiter

Mit voraussichtlich rund 45,5 Mio € konnte 2017 die Betriebsleistung des Geschäftsfelds „Immobilien“ der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) um 4,1 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Der Anteil an der Gesamtbetriebsleistung wird sich damit nach Angaben von ÖBf-Vorstand für Finanzen und Immobilien Georg Schöppl von 19,5 % auf erstmals über 20 % erhöhen. Im Verlauf der vergangenen zehn Jahre hat sich die Betriebsleistung im Bereich Immobilien um rund 55 % erhöht, der Anteil an der Gesamtbetriebsleistung stieg im selben Zeitraum um rund sechs Prozentpunkte. Die endgültigen Geschäftszahlen der ÖBf werden Ende Mai vorliegen und am 24. Mai offiziell vorgestellt.