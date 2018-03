NürnbergMesse richtet drei Holzmessen in Indien aus

Die NürnbergMesse wird künftig die drei indischen Holzmessen Indiawood, Delhiwood und Mumbaiwood ausrichten. Das Ergebnis der seit längerem andauernden Übernahmeverhandlungen mit dem bisherigen Eigentümer der indischen Holzfachmessen, der PDA Trade Fairs wurde am 21. März im Rahmen einer Pressekonferenz am Rande der Fachmessen HolzHandwerk und FensterbauFrontale in Nürnberg bekannt gegeben. Zum Kaufpreis wurden von Seiten der Vertragspartner keine Angaben gemacht. Laut einem in der Süddeutschen Zeitung am 22. März veröffentlichten Artikel hat NürnbergMesse einen zweistelligen Millionenbetrag bezahlt.



Die drei indischen Messen werden künftig mit der HolzHandwerk und FensterbauFrontale die Produktfamilie „Holzbearbeitungs-Fachmessen“ bilden. Die IndiaWood, Delhiwood und Mumbaiwood hatten zuletzt zusammen 1.500 Aussteller auf einer Bruttoausstellungsfläche von 85.000 m² und 90.000 Besucher. Durch die Übernahme durch NürnbergMesse und den Verbund mit der HolzHandwerk und FensterbauFrontale sollen diese Zahlen gesteigert werden.