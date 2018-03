Norbord muss OSB-Werk wegen Holzmangel abstellen

Der kanadische OSB-Hersteller Norbord hat das Werk 100 Mile House/British Columbia Mitte März vorübergehend abgestellt. Als Grund führt das Unternehmen die derzeit nicht ausreichende Holzversorgung an. Im Umfeld des Werkes war es im vergangenen Sommer zu größeren Waldbränden gekommen. In der Folge hatte Norbord das Werk im Juli nach behördlichen Evakuierungsmaßnahmen für rund zwei Wochen abstellen müssen. Die Waldbrände haben laut Norbord zu einer erheblichen Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten auf den betroffenen Flächen geführt. Die Einschlagsarbeiten wurden im Verlauf des Winters zudem durch ungünstige Witterungsbedingungen beeinträchtigt. Dadurch konnten nicht wie sonst im Winter Holzlagerbestände aufgebaut werden.



Norbord hat für das auf eine Jahreskapazität von rund 440 Mio sqft (Basis 3/8’’) ausgelegte Werk 100 Mile House vorerst eine Stillstandsdauer von rund einem Monat angesetzt. Die Holzanfuhr soll in diesem Zeitraum fortgeführt werden. Die Versorgung der Kunden wird über andere Norbord-Werke sichergestellt. Norbord geht davon aus, dass die vorübergehende Abstellung des Werkes 100 Mile House im zweiten Quartal zu einer Ergebnisbelastung von rund 5 Mio US$ führen wird.