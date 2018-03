Nobilia entscheidet sich für Neuinvestition in Saarlouis

Der Küchenmöbelhersteller Nobilia wird im Gewerbegebiet Lisdorfer Berg im saarländischen Saarlouis in ein neues Küchenmöbelwerk investieren. Das Unternehmen hat bereits seit längerer Zeit entsprechende Investitionsmöglichkeiten geprüft und im Verlauf der letzen Monate die Standortsuche auf Saarlouis konkretisiert. Bei der am letzten Freitag am Stammsitz Verl durchgeführten Bilanzpressekonferenz hatte Dr. Lars Bopf als Sprecher der Nobilia-Geschäftsführung für die nächsten zwei Wochen eine endgültige Investitionsentscheidung in Aussicht gestellt. Diese Entscheidung wurde inzwischen getroffen. Heute Morgen haben Bopf und der Nobilia-Vertriebsgeschäftsführer Dr. Oliver Streit im Saarlouiser Rathaus den Kaufvertrag für das rund 30 ha große Grundstück unterzeichnet. Der Bau des neuen Werkes soll im Verlauf der nächsten Jahre schrittweise umgesetzt werden. Im Endausbau sollen auf einer Produktionsfläche von bis zu 120.000 m² über 1.000 Mitarbeiter beschäftigt werden.



Unabhängig von der Investition in ein neues Küchenmöbelwerk hat Nobilia zum Jahresende 2017 in Saarbrücken bereits ein eigenes Vertriebsbüro eingerichtet, in dem derzeit rund zehn Mitarbeiter Küchenplanungen für deutsche und vor allem französische Kunden durchführen und damit den Vertrieb entlasten. Ein vergleichbares Büro mit Fokus auf den süddeutschen Markt wurde im Verlauf des dritten Quartals in Pfullendorf eröffnet. Dort werden ebenfalls rund zehn Mitarbeiter beschäftigt. Beide Büros können auf bis zu 20 Mitarbeiter ausgebaut werden.