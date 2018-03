Neue Alno GmbH hat mit der Serienfertigung begonnen

Bei der Neue Alno GmbH ist Mitte März die Serienproduktion der auf das mittlere Preissegment ausgerichteten Produktreihe „ALNOactive“ angelaufen. Die auftragsbezogene Produktion hatte das Unternehmen bereits Ende Februar wieder aufgenommen. Die ersten im Rahmen eines internationalen Projektauftrags bestellten Küchen wurden Anfang März an Kunden in der Türkei und Taiwan ausgeliefert.



Seit dem Neustart der Produktion wurden nach Angaben von CEO Andreas Sandmann insgesamt 500 Küchen ausgeliefert. Derzeit produziert das Unternehmen im Einschichtbetrieb rund 600 Schränke pro Tag. Laut Sandmann soll die Kapazität im Verlauf der zweiten Jahreshälfte auf täglich 1.000 Schränke hochgefahren werden; im Jahr 2019 soll wieder im Zweischichtbetrieb gefertigt werden. Aktuell beschäftigt Alno in Pfullendorf 320 Mitarbeiter, davon rund 80 % in der Produktion. Lediglich die Vertriebs- und Verwaltungseinheiten arbeiten derzeit in Vollzeit. In der Produktion gilt noch Kurzarbeit. Mit wachsendem Produktionsvolumen soll die Kurzarbeit zurückgefahren und die Mitarbeiterzahl wieder erhöht werden.