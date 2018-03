Mondi konkretisiert Investitionen in Šteti und Ružomberok

Die Mondi Group hat in einer Investorenpräsentation am 2. März die Vorhaben für das tschechische Zellstoffwerk in Šteti und das slowakische Werk in Ružomberok konkretisiert. In diesem Jahr und 2019 soll das Zellstoffwerk in Šteti für 335 Mio € modernisiert und der Holzplatz für 41 Mio € erneuert werden. Die Maßnahmen im Zellstoffwerk umfassen dabei den Austausch des Rückgewinnungskessels und den Neubau der Faserlinie. Darüber hinaus werden Engpässe an der Papiermaschine beseitigt. Die Umsetzung der Vorhaben soll Ende 2018 beginnen.



Bereits seit 2016 sind die Investitionsvorhaben im Zellstoffwerk Ružomberok bekannt. Nachdem im Juli 2017 die Europäische Kommission eine 49 Mio €-Förderung bewilligt hatte, wird von Mondi der Beginn der Erweiterungen nun auf Ende 2019 terminiert. Der größere Teil des Budgets wird in die auf 300.000 t/Jahr Wellpappenrohpapier (weißer Kraftliner) ausgelegte Papiermaschine fließen, die ihre Produktion 2020 aufnehmen soll. Um die Versorgung der Papiermaschine mit Rohmaterial in dem dann integrierten Werk sicherzustellen, werden auch Engpässe in der Zellstoffproduktion beseitigt und die Anlagenkapazität um 100.000 t/Jahr gesteigert. Dementsprechend wird sich der der Holzbedarf des auf den Einsatz von Laubholz ausgelegten slowakischen Zellstoffwerks erhöhen. Zuletzt war die Produktionskapazität in Ružomberok 2014 um 50.000 t auf 550.000 t/Jahr Zellstoff gesteigert worden.