Möbelindustrie auch im Dezember mit Umsatzminus

Die deutsche Möbelindustrie hat nach der rückläufigen Umsatzentwicklung im Herbst auch im Dezember keine Trendwende erreicht. Mit dem in der VDM-Monatsstatistik ausgewiesenen Rückgang um 4,7 % auf 1,324 Mrd € ist der Dezember noch schwächer ausgefallen als die Vormonate. Im November hatte der Branchenumsatz um 0,6 % auf 1,714 Mrd € nachgegeben. Für Oktober war ein Rückgang um 1,0 % auf 1,549 Mrd € ausgewiesen worden, der September hatte ein Minus von 5,1 % auf 1,619 Mrd € gebracht.



Im vergangenen Jahr ist der Branchenumsatz in sieben Monaten zurückgegangen, in fünf Monaten konnten die Vorjahreswerte übertroffen werden. Nach absoluten Zahlen waren Mai und November die besten Einzelmonate, gefolgt vom September, Mai und Oktober. Die Monate Juli, August und Dezember waren dagegen am schwächsten ausgefallen.



Inlandsgeschäft und Exportumsätze haben über die einzelnen Monate größere Schwankungen gezeigt. Der Inlandsumsatz konnte im zweiten Halbjahr nur im August leicht über den Vorjahreswert gebracht werden (+0,5 %); in den anderen fünf Monaten ist er zurückgegangen. Für den Dezember gibt die VDM-Statistik ein Minus von 2,0 % auf 910,6 Mio € an. Der Exportumsatz hat sogar um 10,1 % auf 413,8 Mio € nachgegeben. In der zweiten Jahreshälfte hatte die deutsche Möbelindustrie ihr Auslandsgeschäft in den Monaten Juli (+3,7 %), August (+2,2 %), Oktober (+3,8 %) und November (+1,1 %) ausgebaut. Umsatzrückgänge hat es im September (-5,9 %) und im Dezember gegeben.