Mitarbeiter von TTW Nord kehren zu Rodenberg zurück

Matthias Sagebiel wechselt zum 1. April von der seit November 2017 zur Binderholz-Gruppe gehörenden TTW Waldpflege zum Claus Rodenberg Waldkontor. Sagebiel war bislang Geschäftsstellenleiter Nord bei TTW. Im Juni 2017 war ihm von der damals noch zu Carlyle Group gehörenden TTW-Muttergesellschaft Klenk Holz Prokura erteilt worden.



Bereits zum 1. März hat Hendrik Berg von TTW Nord zu Rodenberg gewechselt. Bei TTW war Berg im Holzeinkauf und als Einsatzleiter tätig. Für Rodenberg werden Sagebiel und Berg den Rundholzeinkauf, Selbstwerbung und die Holzernte, darunter besonders hochmechanisiert mit Harvester und Forwarder, in den Regionen Brandenburg und südliches Mecklenburg-Vorpommern betreuen.



Sowohl Sagebiel als auch Berg waren bis Ende 2001 bzw. bis Anfang 2002 Mitarbeiter der Claro Holz in Kastorf. Im Dezember 2001 hatte die damalige SCA Holz in Aschaffenburg 49 % der Anteile an Claro Holz von Claus Rodenberg erworben, nachdem sich SCA Holz bereits 1999 durch die Übernahme der Geschäftsanteile der Rudolf Schrader in Rellingen an Claro Holz mehrheitlich beteiligt hatte. Infolge der Ende 2001 umgesetzten vollständigen Übernahme waren Sagebiel und Berg zusammen mit Jan Bergeest in die Anfang 2002 gegründete Geschäftsstelle Nord von TTW gewechselt. Beergest war dann bereits im Mai 2009 zu Claus Rodenberg Holzkontor zurückgekehrt ist dort im Bereich Holzeinkauf und Selbstwerbung Prokurist.