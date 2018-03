Mercer plant in Friesau Investitionen von 39 Mio US$

Für das laufende Jahr plant Mercer International im Säge- und Hobelwerk der Mercer Timber Products in Friesau, Investitionsmaßnahmen im Gesamtwert von 39 Mio US$. Nach Konzernangaben soll für insgesamt 23 Mio US$ eine zusätzliche Hobellinie installiert werden. In Ergänzung dazu werden eine maschinelle Schnittholzsortierung integriert sowie die Sortierkapazitäten erweitert. Mir der Realisierung einer neuen Verpackungslinie sollen auch die Voraussetzungen für die Belieferung neuer Absatzmärkte geschaffen werden. Weitere 16 Mio US$ sollen in die Optimierung einer der beiden Einschnittlinien fließen, wobei vor allem Maßnahmen im Bereich der Eindrehung und beim Vorschnitt vorgesehen sind. Darüber hinaus sind auch noch kleinere Anpassungs- und Optimierungsmaßnahmen im Bereich des Rundholzplatzes geplant.