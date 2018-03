Ladenburger steigt in Rundholz-Selbstwerbung ein

Mit der neu gegründeten Ladenburger Forstservice steigt die Ladenburger-Gruppe ab Mai in die Rundholz-Selbstwerbung ein. Unter der Leitung von Steffen Häußlein und Klaus Brodbeil, beide seit August 2017 in der Ladenburger-Geschäftsführung, sollen Waldbesitzern in der Region umfassende Dienstleistungen im Bereich der Selbstwerbung von der Hiebsplanung, der Durchführung des Einschlags bis hin zur Rundholzvermarktung angeboten werden. Die Anschaffung eigener Maschinen ist dabei nicht vorgesehen.



Ladenburger betreibt derzeit in Kerkingen und Hürnheim zwei Sägewerke, in denen jährlich rund 650.000 fm Nadelrundholz eingeschnitten werden. Darüber hinaus werden vom Unternehmen an den Standorten Aufhausen (Stammsitz), Bopfingen und Geithain sowie in Kerkingen jährlich rund 800.000 m³ weiterverarbeitete Holzprodukte (KVH, BSH, BH, Leimholzplatten) für den Holzbaubereich und Hobelware (Profilholz, Fassaden) produziert.