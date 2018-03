Ladenburger installiert Kanaltrockner in Kerkingen

Um die Trocknungskapazität in Kerkingen noch weiter zu erhöhen, hat die Ladenburger-Gruppe vor Kurzem bei der schwedischen Valutec Group ein Kanaltrockner vom Typ „TC“ bestellt. Die Anlage, die über acht Zonen und eine Kapazität von rund 100.000 m³/Jahr verfügt, soll im Oktober geliefert und Anfang kommenden Jahres in Betrieb genommen werden. Der Einsatzschwerpunkt liegt bei sägefallender Seitenware in kleinen Chargen. Die Betreuung des Projektes erfolgt vor Ort durch die von Stephan Lohmeyer geleitete Scantec Industrieanlagen, den Generalvertreter von Valutec in Mitteleuropa.



Nach Angaben von Valutec ist der Ladenburger-Auftrag der mittlerweile dritte TC-Kanaltrockner für einen Kunden in Deutschland und der 13. Kanaltrockner insgesamt, der nach Mitteleuropa geliefert wird.