Küchenmöbelindustrie hat Umsatz um 4,5 % ausgebaut

Die deutsche Küchenmöbelindustrie hat ihren Umsatz im Januar gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,5 % auf 370,5 Mio € erhöht. Wie aus der monatlich vom VdDK erstellten Statistik hervorgeht, konnte damit der Umsatz trotz des bereits im Vorjahresmonat erreichten starken Wachstums von 14,2 % erneut ausgebaut werden. Im Dezember 2017 war noch ein Rückgang um 9,3 % verzeichnet worden. Auch im Gesamtjahr 2017 hatte der Küchenmöbelumsatz um 3,9 % abgenommen, wobei lediglich im Januar, März (+9,2 %) und Mai (+10,7 %) Zuwächse erzielt werden konnten. Für alle anderen Monate hatte der VdDK jeweils Rückgänge ausgewiesen.



Im Januar hat sich die Küchenmöbelindustrie in etwa gleich stark wie die deutsche Möbelindustrie (+4,4 % auf 1,415 Mrd €) insgesamt entwickelt. Sowohl das Inlands- als auch das Auslandsgeschäft haben zu dem Anstieg des Küchenmöbelumsatzes im Januar beigetragen. Dabei ist die Steigerung im Ausland mit +7,6 % auf 149,0 Mio € höher ausgefallen als im Inland. Der Umsatz in den Ländern der Eurozone hat um 5,6 % auf 112,2 Mio € zugelegt. In Deutschland wurde mit 221,4 Mio € ein Zuwachs von 2,5 % erreicht. Die Exportquote hat sich entsprechend um 1,2 Prozentpunkte auf 40,2 % erhöht.