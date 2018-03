Küchenhersteller Howdens hat Umsatz um 7,4 % gesteigert

Der Umsatz des britischen Küchenmöbelherstellers und -händlers Howden Joinery Group (Howdens) hat sich im Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Zahlen um 7,4 % auf 1,403 Mrd £ erhöht. Damit ist das Wachstum ähnlich hoch wie im Vorjahr ausgefallen, als ein Anstieg von 7,1 % erreicht werden konnte. 2015 hatte Howdens noch ein zweistelliges Umsatzplus von 11,9 % erzielt.



2017 hat sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigt, nachdem für das erste Halbjahr ein Plus von 4,6 % ausgewiesen wurde. Im Gesamtjahr entfielen 1,372 Mrd £ des Umsatzes auf Großbritannien (+7,1 %) und 31,8 Mio £ auf die Aktivitäten in Kontinentaleuropa (+24,2 %). Außerhalb Großbritanniens bestehen derzeit 20 Studios in Frankreich, zwei Filialen in Belgien sowie jeweils ein Standort in Deutschland und den Niederlanden. Im vergangenen Jahr hat Howdens 19 neue Küchenstudios ausschließlich in Großbritannien eröffnet und damit die Zahl der Filialen insgesamt auf 661 erhöht. Flächenbereinigt hat sich der Umsatz in Großbritannien noch um 5,2 % verbessert. Im laufenden Jahr sollen dort bis zu 30 Studios neu hinzukommen. Insgesamt sieht das Unternehmen im Heimatmarkt Potenzial für bis zu 800 Standorte. .



Während der Bruttogewinn im vergangenen Geschäftsjahr noch um 5,8 % auf 888,4 Mio £ gestiegen ist, haben das operative Ergebnis (-1,2 % auf 234,4 Mio £) und der Vorsteuergewinn (-2,0 % auf 232,2 Mio £) jeweils nachgegeben. Das Unternehmen führt den Rückgang beim operativen Gewinn auf zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der Einführung neuer Produkte, dem im vergangenen Jahr in Betrieb genommenen Verteilzentrum in Raunds und Abschreibungen zurück. Außerdem umfasst das Geschäftsjahr 2017 mit 53 Wochen eine Woche mehr als das Vorjahr. Die hieraus resultierenden zusätzlichen operativen Kosten beliefen sich auf rund 8,0 Mio £.