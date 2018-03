Knapp 1.000 Teilnehmer an MassTimber Conference

Die Veranstalter der 3. International MassTimber Conference registrierten vom 20. bis 22. März in Portland/Oregon knapp 1.000 Teilnehmer aus 19 Ländern. Im Vergleich zu 2017 (811) und zu 2016 (519) hat sich die Zahl der Teilnehmer damit in diesem Jahr weiter erhöht. Nach Einschätzung der Veranstalter spiegelt die gestiegene Teilnehmerzahl auch die wachsende Bedeutung vor allem von Brettsperrholz (BSP) in den USA und Asien wider.



An der die Konferenz begleitenden Ausstellung waren über 60 Unternehmen beteiligt, sieben mehr als im Vorjahr. Darunter waren mit Binderholz, Henkel, Hundegger, Kallesoe, KLH, Ledinek, Metsä Wood, Oest und Weinig auch mehrere europäische Leimholzproduzenten, Maschinen- und Anlagenhersteller sowie Zulieferer.



Die jährlich veranstaltete Konferenz ist eine Koproduktion von Forest Business Network in Zusammenarbeit mit WoodWorks-Wood Products Council.