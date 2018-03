Kebony verstärkt Projektmanagement in den USA

Matthew Hodjera ist seit 13. März als Technical and Special Project Manager für das norwegische Holzmodifizierungsunternehmen Kebony in den USA tätig. In Zusammenarbeit mit dem weiterhin für das USA-Geschäft von Kebony zuständigen Manager Andy Hehl soll Hodjera schwerpunktmäßig das Projektgeschäft in den Bereichen Architecture, Engineering and Construction (AEC) betreuen. Vor seinem Eintritt bei Kebony hat er acht Jahre die Hodjera Architectural Products in Seattle geleitet und dabei auch mit Kebony zusammengearbeitet. Davor hat Hodjera bei dem US-amerikanischen Designplattenhersteller Lumicor als Director Sales and Distribution gearbeitet.