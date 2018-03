Kartellamt hat Hüttemann-Übernahme freigegeben

Das Bundeskartellamt hat am 20. März die Übernahme sämtlicher Anteile an dem den deutschen Leimholzproduzenten Hüttemann durch die österreichische Mayr-Melnhof Weiterverarbeitungs Holding GmbH freigegeben. Die Frist zur Stellung eines Antrages auf Prüfung des Zusammenschlusses im kartellgerichtlichen Verfahren vor der österreichische Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) endet morgen.



Die Übernahme umfasst die Hüttemann Holz GmbH & Co. KG (Olsberg) und die Hüttemann Wismar GmbH & Co. KG (Wismar). Das Werk in Wismar verfügt über eine Produktionskapazität von jährlich rund 150.000 m³ mit Schwerpunkt auf BSH-Stangenware, Olsberg hat eine Kapazität von etwa 40.000 m³/Jahr, wobei hier vor allem Sonderbauteile hergestellt werden.