Josko Fenster & Türen konnte Umsatz um 4 % steigern

Der österreichische Fenster- und Türenhersteller Josko hat seinen Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2017 um 4 % auf 138 Mio € gesteigert. Auf dem Heimatmarkt Österreich hat der Umsatz ebenfalls um rund 4 % zugenommen. In Deutschland, wo Josko bislang vor allem im süddeutschen Raum vertreten ist, konnte ein überdurchschnittliches Umsatzplus in Höhe von rund 7 % erzielt werden; in Hessen und Baden-Württemberg fielen die Wachstumsraten sogar zweistellig aus.



Während die Exporte nach Deutschland ausgeweitet werden konnten, mussten auf anderen ausländischen Märkten teilweise Rückgänge hingenommen werden; das Unternehmen begründet dies mit zeitlichen Verschiebungen im Projektgeschäft. Insgesamt lag die Exportquote stabil bei rund 20 %.



75 % des Umsatzes wurden im vergangenen Jahr mit Fenstern und Glasfassaden erwirtschaftet. Die restlichen 25 % verteilten sich auf Haustüren mit 12 %, Innentüren mit 9 % und sonstige Produkte mit 4 %. Josko beschäftigt an seinen zwei Standorten insgesamt rund 780 Mitarbeiter. Am Stammsitz in Kopfing befindet sich die Verwaltung. Außerdem wird hier das Fenster- und Türenprogamm aus Holz bzw. Holz-Aluminium gefertigt. Im Werk Andorf ist die Kunststoffproduktion angesiedelt.