Jeld-Wen: Weitere Zukäufe in Australien und den USA

Der US-amerikanische Fenster- und Türenkonzern Jeld-Wen hat Ende Februar das australische Unternehmen A&L Windows mit Sitz in Melbourne/Victoria übernommen. A&L stellt in erster Linie Aluminiumfenster für den Einsatz im Wohnbereich sowie Terrassentüren her und betreibt Produktionsstätten und Schauräume in den australischen Staaten Victoria, Queensland, New South Wales und South Australia. Zuletzt hat A&L einen Umsatz von rund 130 Mio AU$ bzw. umgerechnet rund 100,5 Mio US$ erwirtschaftet.



In Nordamerika hat Jeld-Wen eine Vereinbarung zur Übernahme des US-Herstellers und Großhandelsunternehmens American Building Supply (ABS) mit Sitz in Sacramento/Kalifornien unterzeichnet. Die Transaktion soll Ende des ersten Quartals abgeschlossen werden. ABS produziert Türen unter der Marke „Millennium“ und „Doormerica“ und vertreibt darüber hinaus auch Türen, Zargen, Beschläge und Profile anderer Hersteller wie zum Beispiel Jeld-Wen. Der Jahresumsatz von ABS beläuft sich auf rund 275 Mio US$.



Mit den beiden Akquisition hat Jeld-Wen seit dem Jahr 2015 insgesamt zwölf Unternehmen übernommen. Zuletzt hat der Konzern Mitte Februar den Kauf der österreichischen Domoferm-Unternehmensgruppe abgeschlossen.