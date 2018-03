Jeld-Wen: Hachigian übernimmt kommissarische Leitung

Der US-amerikanische Fenster- und Türenhersteller Jeld-Wen und der bisherige CEO und President Mark Beck haben sich laut einer gestern veröffentlichten Mitteilung in gegenseitigen Einverständnis voneinander getrennt. Zu den Gründen wurden keine weiteren Angaben gemacht. Beck hat das Unternehmen mit Wirkung zum 27. Februar verlassen.



Die kommissarische Nachfolge übernimmt Kirk Hachigian, Vorsitzender des Board of Directors von Jeld-Wen. Hachigian hatte das Unternehmen zwischen Februar 2014 und November 2015 bereits als CEO geleitet. Damals hatte er den Posten von Philip Orsino übernommen, nachdem dieser in den Ruhestand getreten war. Ende November 2015 war Beck zum CEO ernannt worden.