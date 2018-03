Internorm hat Umsatz um 3 % auf 331 Mio € gesteigert

Der österreichische Fenster- und Haustürenhersteller Internorm International hat seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2017 um 3 % auf rund 331 Mio € gesteigert. Damit konnte das Unternehmen zum dritten Mal in Folge ein Wachstum erzielen. Im vorangegangenen Jahr hatte das Plus noch bei rund 5 % gelegen und im Jahr 2015 war ein leichter Anstieg um rund 1 % ausgewiesen worden.



Der Auftragseingang hat sich im vergangenen Jahr insgesamt um 4 % erhöht. Dabei konnten auf fast allen Märkten Zuwächse verzeichnet werden. Deutlich zugelegt haben die Aufträge aus Italien mit +10 %. In den Kernmärkten Deutschland, Österreich und Frankreich sowie im übrigen Export lagen die Auftragseingänge im Schnitt 3-4 % über dem Vorjahr. Lediglich in der Schweiz sah sich Internorm mit Auftragsrückgängen um rund 2 % konfrontiert.



Mehr als 55 % des Umsatzes wurden im Export erwirtschaftet. Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten hat mit 1.847 Mitarbeitern (umgerechnet auf Vollzeitstellen) den bislang höchsten Stand erreicht.